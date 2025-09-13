BIST 10.372
Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Ümraniye'de yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Akif Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Ataşehir-Bostancı seferini gerçekleştiren Abdullah Sevindik yönetimindeki 34 TN 1796 plakalı İETT otobüsü, motor kısmından alev aldı.

Alevlerin yükseldiğini gören yolcular, otobüsten kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı - Resim: 0

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda​​​​​​​ otobüs kullanılamaz hale geldi.

Otobüsün yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

