Kocaeli Kartepe'de ayrılmak isteyen sevgilisini ve kardeşini öldürüp ihtihar etti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir kişi, kendisinde ayrılmak isteyen kız arkadaşını ve kardeşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Korkunç olay Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleşti. 

Şehir Hastanesi'nde hemşire olan görev yapan bir çocuk annesi İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç'in (23), apartmanın önünde bekleyen ve ayrılmak istediği sevgilisi olduğu ileri sürülen Erhan Derse (35) tarafından önleri kesildi.

Erhan D, burada tabancayla İpek G. ve Abdullah Barış G'ye ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerde hayatlarını kaybetti.

