Kılıçdaroğlu’ndan Saygı Öztürk'ün iddialarına yanıt

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı davasının görüleceği 15 Eylül öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün köşe yazısında yer alan ifadeleri kesin bir dille yalanlayan Kılıçdaroğlu, “Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir, lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın” dedi.

Abone ol

Gözler CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davanın görüleceği 15 Eylül tarihine çevrildi.

KILIÇDAROĞLU O İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kurultay davasıyla ilgili uzun zamandır sessizliğini koruyarak açıklama yapmıyordu. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün kendisiyle ilgili köşe yazısına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir" diyerek iddialara cevap verdi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür.

Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir.

Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur.

Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın."

SAYGI ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ?

Saygı Öztürk’ün Sözcü gazetesinde yayımlanan köşe yazısında öne sürdüğü iddialar şöyle:

“Mutlak butlan” kararı CHP Kurultay davasında lehine çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun hemen CHP Genel Merkezi’ne gitmeyeceği, yaklaşık bir hafta boyunca gelişmeleri izleyeceği.

Genel Merkez binasında olası protestolara karşı Gençlik Kolları ve gönüllülerin binada kalmaya devam edeceği, uzun süreli bekleyiş için hazırlık yapıldığı.

Genel merkeze yatak koyulması gibi pratik düzenlemelerin gündemde olduğu.

Kılıçdaroğlu’nun bu süreçte gelişmeleri sessizce takip edeceği, partide bazı milletvekilleri, belediye başkanları gibi kişilerle tasfiye süreci başlatacağı gibi üst düzey değişiklikler yapacağı iddiaları da yer alıyordu.