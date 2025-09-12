Karar lehine sonuçlanırsa Kılıçdaroğlu ne yapacak? Yol haritası netleşti

Yazar Saygı Öztürk, Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimlerden birinin verdiği bilgileri köşesine taşıdı. Buna göre, CHP'nin 38. Kurultayı hakkında "mutlak butlan" kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu hemen CHP Genel Merkezi'ne gitmeyecek, yaklaşık bir hafta gelişmeleri izleyecek. Sonrasında genel merkezde uzun süre kalması için yatak konulması gündemde.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi"ni görevden alarak kayyum ataması ve partinin İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'i getirmesinin ardından gözler 15 Eylül'de görülecek olan 38. Olağan Kurultay'ın iptali davasına çevrildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin de tıpkı il yönetimi gibi "tedbiren" görevden uzaklaştırılması artık daha yüksek ihtimal olarak görülüyor.

15 Eylül'de mutlak butlan kararı çıkması halinde tarafların ne yapacağı merak konusu oldu. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, konuya ilişkin Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağına dair aldığı bilgileri yazısında aktardı.

Yiyecek stoku yaptılar

Mahkeme, Pazartesi günü 'Mutlak Butlan' yönünde karar verirse, gelişmeleri paylaştığı bir isim Kılıçdaroğlu'nun neler yapacağını şöyle anlattı:

'Kararın, lehine sonuçlanması durumunda Kılıçdaroğlu hemen CHP Genel Merkezi'ne gitmeyecek, muhtemelen bir hafta ortalığın yatışmasını ve 21 Eylül'de yapılması öngörülen kurultayla ilgili gelişmeleri izleyecek. Makul sürenin dolmasından sonra genel merkeze gidecek. Kuşkusuz gelişi sırasında protestolar da olacak. Bu arada, CHP Gençlik Kolları ve parti gönüllüleri de binadan ayrılmayacak. Hatta, olağanüstü Kurultay toplanana kadar genel merkezde bulunacakları için yiyecek stoku da yaptılar.'

"Tahriklerden uzak durulmasını isteyecek"

Kemal Kılıçdaroğlu da bir süre gelişmeleri izleyecek, olayın kavgasız-gürültüsüz sonuçlanması için çaba gösterecek, partililerin kışkırtıcı açıklamalardan kaçınması için uyarılarda bulunacak. Kılıçdaroğlu, genel merkeze sessizce gidilmesinden yana. Tahriklerden uzak durulmasını isteyecek.

"Tasfiye sürecini başlatacak"

Kılıçdaroğlu, çalışmalarını sürdürecek, giriş-çıkışlarda muhtemel protestoları dikkate alınıp, Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde kalmasını öneriyoruz. Hatta bunun için genel merkeze yatak da konulması da gündemde. Kılıçdaroğlu, genel başkanlıktan ayrıldığı dönemden günümüze kadar geçen sürede yapılan çalışmaları inceleyecek, bu süreçte atılabilecek yeni adımları belirleyecek. Kılıçdaroğlu, aralarında bazı grup başkanvekili ve milletvekilleri ile yolsuzluğa bulaştığı iddia edilen belediye başkanları için tasfiye sürecini başlatacak."