CHP genel merkezinde dikkat çeken hareketlilik! 15 Eylül'de "mutlak butlan" ihtimaline karşı hazırlıklar başladı

Gözler 15 Eylül’de mahkemenin CHP hakkında vereceği karara çevrildi. Olası bir “mutlak butlan” kararına karşı CHP’li gençler genel merkezde nöbete başladı; polis müdahalesine hazırlık için 3 bin gaz maskesi, limon, makarna ve bisküvi stoğu yapıldığı belirtildi.

İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik mahkemenin verdiği kayyum kararının ardından hareketli günler geçiren Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) gözler şimdi de 15 Eylül'deki mahkemeye çevrildi.

CHP Genel Merkezi, söz konusu duruşmada olası bir 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Kayyum kararı sonrası İstanbul il binasında yaşananlar nedeniyle yeni eylem yöntemleri masada.

81 İL BAŞKANI ANKARA'YA GELECEK

Sözcü'de yer alan habere göre; mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması olasılığına karşı genel merkezin boş bırakılmamasına karar verildi. Hafta sonu itibariyle 81 il başkanı Ankara’ya gelecek. 14 Eylül’de yapılacak olan mitinge katılımın yüksek olması hedefleniyor.

CHP genel merkezinde dikkat çeken hareketlilik! 15 Eylül'de "mutlak butlan" ihtimaline karşı hazırlıklar başladı - Resim: 0

KILIÇDAROĞLU PROTESTO EDİLECEK

Genel merkezde de 'mutlak butlan' kararına karşı hazırlıklar başladı. Mutlak butlan kararı halinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze gelmesi durumunda partililerin protesto hazırlığı yaptığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; genel merkeze 3 binden fazla N95 tipi gaz maskesi alındığı, nöbette tüketilmek üzere de makarna, bisküvi gibi gıda alımı yapıldığı kaydedildi. Polis gazına karşı ayrıca limon alındığı belirtildi.

