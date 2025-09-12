BIST 10.383
Aksaray'da bir genç komşusunu, kendi annesini ve kardeşini silahla vurdu sonra da...

Aksaray'da bir genç komşusunu, kendi annesini ve kardeşini silahla vurdu sonra da...

Aksaray'da bir kişi tartıştığı komşusunu, kendi annesini ve kardeşini vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Hassas Mahallesi'nde aynı sokakta oturan Ömer T. (19) ile Kuddisi A. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer T. silahla Kuddisi A'ya ateş edip kaçtı.

Eve gelen Ömer, annesi Medine (40) ve kardeşi Umut'u da başından vurarak aynı silahla kendisine ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ömer, anne Medine ve kardeşi Umut'un durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis kolundan yaralanan Kuddisi A'yı tedavisinin ardından gözaltına aldı.
Görgü tanığı komşu Ahmet Acar, gazetecilere, balkonda oturduğu sırada silah sesleri duyduğunu söyledi.

Ömer'in çok efendi biri olduğunu ve bunu yaptığına hala inanamadığını belirten Acar, hemen polise ve sağlık görevlilerine haber ettiklerini belirtti.

