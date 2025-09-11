Diyanet'in bu haftaki hutbesi Manifest grubuna

Haklarında konserdeki danslarından dolayı “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatılan Manifest grubu, Diyanet'in bu haftaki hutbesine konu oldu..

Son dönemde cuma hutbeleri yakından takip ediliyor. Hutbelerde yer alan konular tüm hafta tartışmalara neden olurken, 'Laiklik' endişeleri ile tepkilere neden olan hutbeleri CHP dikkatle takip ediyor.

Bu kapsamda bu haftanın hutbe konusu da yine aynı hararetli tartışmaları tetikleyecek cinsten. Diyanet bu kez Manifest grubunu hutbeye taşıdı.

"Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" başlığı altında kaleme alınan hutbede, ailenin önemine dikkat çekilirken sapkın akımların feminist oluşumların tehditlerine dikkat çekildi.

ÇIPLAKLIK VE TEŞHİRCİLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hutbede günümüz toplumuna yönelik uyarılar da yer alırken çıplaklık ve teşhirciliğin normalleştirilmemesi gerektiği vurgulandı:

İffet ve hayâyı ortadan kaldıran, nesilleri ve toplumu ifsat eden zinaya giden yollar meşrulaştırılmaya çalışılmamalı; çıplaklık ve teşhircilik, hayatın bir parçasıymış gibi lanse edilmemelidir.

Alkol, kumar ve madde bağımlılığı normal; çarpık ilişkiler ve boşanmalar sıradan, öfke ve şiddet olağanmış gibi gösterilmemelidir. Şu husus unutulmamalıdır ki, zina, alkol ve kumar, dinimizin haram kıldığı büyük günahlardandır.

Yüce Rabbimizin bu hususlarla ilgili uyarıları gayet açıktır:

"Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur."

"AİLE KURMAK, KORUMAK DİNİ,AHLAKİ VE İNSANİ SORUMLULUKTUR"

Aziz Müslümanlar!

Bugün, aile yapısı, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar küresel lobiler, çıkar çevreleri ve emperyalist güçlerin kuşatması altındadır. Bu şer odakları; aile bağlarını zayıflatmayı, nesilleri şahsiyetsiz ve kimliksiz bırakmayı, öz değerlerinden ayırmayı bir hedef haline getirmiştir.

Hal böyleyken, aile kurmak, aileyi korumak ve güçlendirmek yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, iman, vicdan ve izan sahibi her insanın; dini, ahlaki ve insani sorumluluğudur.

Nitekim hutbemin başında okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s), “Ailesine karşı sorumluklarını ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter.” buyurmaktadır.