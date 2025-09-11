Beşiktaş, Jota Silva’yı kadrosuna kattı

Beşiktaş, Premier Lig ekibi Nottingham Forest’tan Jota Silva’yı kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun yarın İstanbul’a gelerek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.Abone ol
Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması Jota Silva'yı renklerine bağladı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş ve Nottingham oyuncunun kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Sözleşmenin zorunlu satın alma opsiyonlu olacağı öne sürüldü.
YARIN İSTANBUL'A GELİYOR
Portekizli oyuncunun yarın İstanbul'a gelerek kendisini siyah-beyazlı takıma bağlayacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
26 yaşındaki Portekizli oyuncu sağ kanat ve sol kanatta görev yapabiliyor.
PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI
Jota Silva geçen sezon 38 maçta forma giyip 5 gol ve 3 asistlik katı sağladı.
26 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca forma giydiği 196 maçta 44 gol ve 33 asistlik performans ortaya koydu.
Portekiz Milli Takımı'na 2 kez davet edilen oyuncu, gol atma başarısı gösteremedi.
1.79 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.