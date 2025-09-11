BIST 10.383
DOLAR 41,29
EURO 48,56
ALTIN 4.821,71
HABER /  GÜNCEL

Grok'un X hesabına erişim engeli getirildi

Grok'un X hesabına erişim engeli getirildi

X platformunun yapay zeka robotu Grok'un X hesabı, 'milli güvenlik' ve 'kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle Türkiye'de erişime engellendi. Ancak X henüz kararı uygulamadı.

Abone ol

Yapay zeka robotu Grok'un X hesabına, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

HESAP HENÜZ GÖRÜNMEZ KILINMADI

Karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Hangi sulh ceza hâkimliğinin kararı verdiği bilinmezken, hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı.

50 GÖNDERİYE ERİŞİM ENGELİ GELMİŞTİ

Daha önce de Grok'un X hesabında paylaşılan 50 gönderi, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 9 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/8170 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.

Engellenen gönderilerin bir kısmı X tarafından silinirken, silinmeyen gönderiler Türkiye'den görünmez kılınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bahar Aksu davasında karar! 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Bahar Aksu davasında karar! 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
O sektör yatırımcılarını üzdü! Borsa İstanbul’da günün en çok kaybettireni...
O sektör yatırımcılarını üzdü! Borsa İstanbul’da günün en çok kaybettireni...
Hamas'tan İsrail açıklaması: Katar ve Mısır mesajı!
Hamas'tan İsrail açıklaması: Katar ve Mısır mesajı!
Sinan Burhan: Gürsel Tekin’e yeni yetmenin kullandığı ifadeye bak
Sinan Burhan: Gürsel Tekin’e yeni yetmenin kullandığı ifadeye bak
Bakan Kurum duyurdu: Vatandaşa faizsiz ev, iş yeri ve araç sahibi olma imkanı
Bakan Kurum duyurdu: Vatandaşa faizsiz ev, iş yeri ve araç sahibi olma imkanı
Trump, ABD'ye saldırmayı düşünen ülkeleri açık açık tehdit etti
Trump, ABD'ye saldırmayı düşünen ülkeleri açık açık tehdit etti
Ordu’da tarım aracı dehşeti: 1 ölü 1 yaralı
Ordu’da tarım aracı dehşeti: 1 ölü 1 yaralı
Trabzon'un Onana'sı geldi: Fenerbahçe maçına hazırım
Trabzon'un Onana'sı geldi: Fenerbahçe maçına hazırım
Endonezya’da sel ve heyelan felaketi: 20 ölü, 6 kayıp
Endonezya’da sel ve heyelan felaketi: 20 ölü, 6 kayıp
Gürsel Tekin ateş püskürdü: Ölmez sağ kalırsam...
Gürsel Tekin ateş püskürdü: Ölmez sağ kalırsam...
Türkiye’nin Avrupa anahtarı: Erdoğan ile Özel’in buluşma noktası
Türkiye’nin Avrupa anahtarı: Erdoğan ile Özel’in buluşma noktası
Avrupa'da Eurovision resti! Üç ülke katillere yer yok dedi "İsrail katılırsa çekiliriz!"
Avrupa'da Eurovision resti! Üç ülke katillere yer yok dedi "İsrail katılırsa çekiliriz!"