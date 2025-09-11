BIST 10.383
Sinan Burhan: Gürsel Tekin’e yeni yetmenin kullandığı ifadeye bak

CHP’de “Her şey çok güzel olacak” sloganıyla tanınan Berkan Gezgin, partinin deneyimli ismi Gürsel Tekin’i kastederek sosyal medyada “Güle güle G.T” şeklinde bir paylaşım yaptı.

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından geçici heyet olarak atanan Gürsel Tekin, mahalle baskısı ve çeşitli tehdit iddialarının “tarihimizde görülmemiş boyutta” olduğunu söylemişti. Tekin, kendisi, arkadaşları, aileleri ve çocukları üzerinden ileri düzey denebilecek tehditler aldıklarını belirterek, “Biz kayyum değiliz; baba ocağımızı korumaya geldik” ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Sinan Burhan da, Gezgin’in paylaşımını alıntılayarak sert tepki gösterdi. Burhan, “CHP’de sorun bu işte. 50 yıllık CHP’li Gürsel Tekin’e yeni yetmenin kullandığı ifadeye bak. Bir sloganla CHP’de parladın, bir mesajla gidersin” ifadelerini kullandı.

Sinan Burhan: Gürsel Tekin’e yeni yetmenin kullandığı ifadeye bak - Resim: 0

Bu açıklamalar, CHP’de genç isimlerle tecrübeli siyasetçiler arasındaki gerilimin bir yansıması olarak yorumlandı.

