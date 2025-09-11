Dişlerini kürdanla temizleyenlerin vay haline: Hiç de masum değil...

Günlük hayatta birçok insanın diş temizlemek için pratik bir yol olarak gördüğü kürdan, sanıldığı kadar msum değil. Kürdan kullanımının yol açtığı olumsuz durumları sizler için derledik...

Abone ol

Yemek yedikten sonra diş aralarına sıkışan yemek artıklarını çıkarmak için tırnak ya da kürdan kullananların sayısı oldukça fazla... Ancak çok masum olarak görülen bu alışkanlık, uzun vadede ağız ve diş sağlığını ciddi oranda tehdit ediyor. Diş hekimlerine göre diş ipi ya da ara yüz fırçası yerine sert cisimlerle temizlik yapmak hem estetiği hem de sağlığı riske atıyor.

TIRNAK VE KÜRDAN DİŞ MİNESİNİ AŞINDIRIYOR

Dişlerimizi koruyan mine tabakası oldukça ince ve hassas. Tırnak veya kürdanla yapılan baskı, bu tabakayı çizerek zamanla incelmesine yol açıyor. Mine zarar gördüğünde dişlerde hassasiyet, ağrı, çürük ve ilerleyen dönemde diş kaybı ortaya çıkabiliyor.

DİŞ ETLERİNDE GERİ DÖNÜLMEZ HASAR

Diş aralarını kurcalamak yalnızca dişleri değil, diş etlerini de tehdit ediyor. Özellikle kürdan kullanımı diş etlerini zedeleyerek çekilme ve kanamalara sebep oluyor. Uzmanlara göre bu durum, dişlerin kök yüzeylerinin açığa çıkmasına ve enfeksiyon riskinin artmasına zemin hazırlıyor.

TIRNAKTAKİ BAKTERİLER AĞIZ İÇİNE TAŞINIYOR

Hijyen açısından da büyük bir risk söz konusu. Tırnakların altında bulunan mikroplar, ağız içine geçtiğinde aft, ağız kokusu, mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara yol açabiliyor. Özellikle bağışıklığı düşük bireylerde bu alışkanlık ciddi sağlık problemleri doğurabiliyor.

KÜRDAN KULLANMAK DİŞLERİ ARALIYOR

Kürdanın sürekli baskısı, dişler arasında boşluk oluşmasına sebep oluyor. Başta fark edilmeyen bu açıklık, zamanla daha çok yemek artığının sıkışmasına ve kısır bir döngünün başlamasına neden oluyor.

DİŞ HEKİMLERİ NE ÖNERİYOR?

Uzmanlara göre diş aralarının temizliği için en güvenli ve etkili yöntem diş ipi ve ara yüz fırçaları. Bu ürünler hem diş minesini hem de diş etini koruyor. Ayrıca düzenli diş fırçalama, ağız gargaraları ve 6 ayda bir diş hekimi kontrolü de sağlıklı bir ağız yapısının olmazsa olmazları arasında.