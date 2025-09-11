Edirne'de abisiyle tartıştı çılgına döndü evi yaktı ailesini bıçakladı

Edirne'de ağabeyiyle tartışması sonrası evlerini yakıp annesi, babası ve ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Havsa ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen O.Ç. (27) ile ağabeyi K.Ç. (29) arasında yemek yedikleri sırada tartışma çıktı.

Odasına giden O.Ç. burada yangın çıkardı. Bu sırada O.Ç. kendisini sakinleştirmeye çalışan ağabeyi ile annesi H.Ç ve babası S.Ç'yi bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Hastaneye kaldırılan aile fertlerinden K.Ç. ile baba S.Ç. ayakta tedavi edildi. Vücudunda yanıklar da bulunan ve bıçaklama sonucu ağır yaralanan anne H.Ç'nin tedavisi sürüyor.