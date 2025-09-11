BIST 10.553
DOLAR 41,29
EURO 48,58
ALTIN 4.819,84
HABER /  POLİTİKA

İki belediye AK Parti'ye katıldı rozetleri bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İki belediye AK Parti'ye katıldı rozetleri bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Konya'nın Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti'ye katıldı.

Abone ol

AK Parti'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, güçlü Türkiye yolunda birliğin büyüdüğü, gönül belediyeciliğinin yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti'mize katıldı. Başkanlarımıza 'hoş geldiniz' diyor, Konya'mız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz."

İki belediye AK Parti'ye katıldı rozetleri bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı - Resim: 0

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ustaoğlu ve Mertcan'a parti rozetini taktığı anlara ilişkin fotoğraflar da paylaşımda yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Otomobil devi iflas etti: İki fabrikasını kapatma kararı aldı!
Otomobil devi iflas etti: İki fabrikasını kapatma kararı aldı!
Musluk suyu içenler dikkat etsin: ''Kansere yol açıyor!''
Musluk suyu içenler dikkat etsin: ''Kansere yol açıyor!''
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı!
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı!
Almanya'da anket sonuçlarıyla ortaya çıktı Alman pilotlar uçuşlarda uyuyor
Almanya'da anket sonuçlarıyla ortaya çıktı Alman pilotlar uçuşlarda uyuyor
Konya'da kahreden kaza anne öldü engelli kızı yaralandı
Konya'da kahreden kaza anne öldü engelli kızı yaralandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İndirim kaç puan oldu?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İndirim kaç puan oldu?
30 maçta 21 gol kaydetti! RAMS Başakşehir kadrosuna kattı
30 maçta 21 gol kaydetti! RAMS Başakşehir kadrosuna kattı
Tapu sahipleri dikkat: Yönetmelik değişti!
Tapu sahipleri dikkat: Yönetmelik değişti!
Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
CHP İstanbul İl Kongresi için iptal talebine ret
CHP İstanbul İl Kongresi için iptal talebine ret
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu