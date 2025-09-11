Otomobil devi iflas etti: İki fabrikasını kapatma kararı aldı!

Küresel ekonomik krizden otomobil fabrikaları da nasibini aldı. Otomobil devi Japon markası, iki fabrikasını kapatma kararı aldı. Yüzlerce işçi işsiz kaldı.

Japon otomotiv tedarikçisi Musashi, Almanya’daki iki fabrikasını kapatmak için harekete geçti. Bu kararın 400 çalışanı etkilemesi bekleniyor.

Almanya’da otomotiv tedarikçilerine yönelik ekonomik baskı artarken, Japon Musashi’nin Hannoversch Münden (Aşağı Saksonya) ve Leinefelde (Thüringen) tesislerini kapatma kararı ülkede büyük yankı uyandırdı.

Şirket, 2022’de imzalanan “Gelecek ve Sosyal Tarif Anlaşması” kapsamında çalışanlarına 2030’a kadar iş güvencesi sözü vermişti. Ancak Musashi’nin bu sözden geri adım attığı ve fabrikaların iflas riski altında olduğu belirtiliyor.

Satışlar geriledi

Artı49'da yer alan habere göre, Musashi’nin mali durumu son yıllarda ciddi biçimde bozuldu. 2018’den bu yana satışlar yüzde 40 gerilerken, şirket son üç yılda yaklaşık 100 milyon euro zarar açıkladı.

Asyalı rakiplerin aynı parçaları yüzde 25’e varan daha düşük maliyetle üretmesi, Musashi’nin rekabet gücünü zayıflattı. Şirket bu durumu gerekçe göstererek Avrupa’daki dokuz, Almanya’daki altı tesisten ikisini kapatmaya hazırlanıyor.