Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; Habertürk, Show TV, Bloomberg gibi kanalları da bünyesinde bulunduran Can Holding'e el konuldu. Operasyon sonrası Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’dan ilk açıklama geldi.

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; Habertürk, Show TV, Bloomberg gibi kanalları da bünyesinde bulunduran Can Holding'e el konuldu. Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

TMSF tarafından el konulan Can Holding bünyesindeki Habertürk TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, holdinge düzenlenen operasyonun ardından açıklama yaptı.

Ersoy, X hesabından yaptığı paylaşımda, iş akışının kesintisiz devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık. Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim. Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir.”

121 şirkete el konuldu

Sabah saatlerinde Habertürk’ü de bünyesinde bulunduran Can Holding’e, “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlamalarıyla kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete el konulurken, Can Holding’e kayyum atandı.

