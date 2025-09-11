Domenico Tedesco, Fenerbahçeli futbolcularla ilk toplantısını yaptı, önemli yerlere değindi!

Fenerbahçe'nin seni teknik direktörü, futbolcularıyla ilk toplantıyı yaptı. Toplantı esnasında önemli yerlere değinen teknik adam şampiyonluk için kollarını sıvadığını da söyledi. İşte toplantının tüm ayrıntıları...

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco takımla ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Toplantıda değindiği konular büyük ilgi topladı. Sezona çok motive şekilde giriş yapan Tedesco, bakın hangi konular üzerinde durdu...

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig’de ve kupada şampiyonluk, Avrupa’da final hedefiyle kolları sıvarken, tanışır tanışmaz sarı-lacivertli futbolculara “Zamanımız yok, hemen başarılı olmamız gerekiyor” mesajı verdi.

Yardımcılarıyla birlikte dün sabah sağlık kontrollerinden geçen İtalyan teknik adam, ardından Samandıra’ya gelip futbolcularla ve kulüp personeliyle toplantılar yaptı. Oyuncularla gayet samimi bir ortamda sohbet eden İtalyan çalıştırıcı, takıma gelecekle ilgili ipuçları içeren şunları söyledi: “Birlik olacağız, hep birlikte başaracağız. Zaman içinde birbirimizi tanıyacağız ama zamanımız yok. Hemen başarılı olmamız gerekiyor. Bunu hemen yapmalıyız. Kesinlikle bir tane sabit ilk 11’imiz olmayacak. Bütün kadroyu kullanacağız. Herkese ihtiyacımız var.”

SAKAT SAKAT BAŞLADI

Tedesco'nun ilk antrenmanında ağrıları olan Kerem Aktürkoğlu yürüyüş yaptı ama Trabzonspor maçında oynayacak. Nelson Semedo da maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Edson Alvarez 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak. Jhon Duran’ın tedavisi devam etti. Milli takımda sağ el tarak kemiği kırılan Sebastian Szymanski de özel bandajla antrenmanda yer aldı.

OYUNCULARA GÖRE SİSTEM

Teknik Direktör Domenico Tedesco takıma göre sistem oturtmasıyla tanınıyor. Kulüplere 3’lü sistemi oynatan Tedesco, Belçika Milli Takımı’nı ise 4’lü sistemle oynattı. İtalyan teknik adamın sarı-lacivertli takımı da 4’lü savunma sistemiyle oynatmayı planladığı öğrenildi. Ofansif bir takım oluşturmayı planlayan Tedesco, hücum futbolunu sahaya yansıtmayı hedefliyor. Pasların yana geriye değil, dikine verilmesini istiyor. 10 numarada görev vermeyi planladığı Marco Asensio’yu hem bağlantı oyuncusu hem de ikinci forvet gibi kullanacak.

YARDIMCILARI DÜNYA ÇAPINDA

UMBERTO TEDESCO (ANALİST): Domenico Tedesco’nun kardeşi. UEFA B lisans sahibi. Sağlık ve turizm yönetimi alanında lisans derecesi aldı. Birden çok dil konuşabiliyor.

MAX UNWANTSCHKY (KALECİ ANTRENÖRÜ): Aleksandr Maksimenko, Peter Gulacsi, Thibaut Courtois gibi kaleci profilleri ile çalıştı. Şimdi Ederson gibi ayakları dünyanın en iyisi olan bir kaleciyle çalışacak.

VLADİMİR CEPZANOVİC (ATELTİK PERFORMANS ANTRENÖRÜ): Güç ve kondisyon yüklemelerine ek olarak dengeye yönelik vücudun kontrolünü artıran çalışmaları oldu.