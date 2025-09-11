Enerjisa dron teknolojisini yaygınlaştırıyor

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, daha kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji için dron filosunu büyütüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, herkes için daha iyi bir gelecek vizyonuyla sürdürülebilir projelerini hayata geçiren Enerjisa dijital dönüşüm çalışmaları ve yatırımları kapsamında kullanıma aldığı dron teknolojisini yaygınlaştırıyor.

Dron teknolojisiyle arızaların tespiti, havai hat analizleri, kırık ekipmanların görüntülenmesi ve kaçak elektrik kullanım tespiti gibi pek çok görevi yerine getiren şirket, dağlık alanlar, ulaşımı zor kırsal bölgeler, ormanlık alanlar ve afet bölgeleri gibi kritik noktalarda enerji kesintilerine daha hızlı müdahale imkanına kavuşuyor.

2025 itibarıyla Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ bölgelerinde toplam 141 dron aktif olarak sahada kullanılırken, aynı zamanda 393 saha çalışanı İHA-1 sertifikası alarak dron kullanımında yetkilendirildi. Diğer yandan Enerjisa Dağıtım Şirketleri dron filosunu büyütmek ve İHA-1 sertifikası olan personel sayısını artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

14 ilde 22 milyondan fazla kullanıcıya hizmet sunan Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, dron teknolojisi sayesinde ormanlık alanları gözetleyerek, yangın erken tespit tedbirlerini de güçlendiriyor. Sorumluluk sahasında yer alan ve ormanlık alanlarda bulunan enerji nakil hatlarını 7/24 izleyebilen şirket uzaktan görüntüleme ve analiz teknolojileri sayesinde ormanları koruma altına alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, dron teknolojisini operasyonlarına entegre ettiklerini kaydederek, "Bu sayede zorlu arazi koşullarında dahi enerji sürekliliğini sağlıyor, ekiplerimizin güvenliğini artırıyor ve çevresel etkileri azaltıyoruz. Ormanlık alanlardaki enerji nakil hatlarını izlememizi kolaylaştıran dron teknolojisi sayesinde yeşil vatanımızı korumak için aldığımız tedbirleri de güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Özsürekci, şirketin teknolojik yetkinliklerini artırarak, hizmet verdikleri milyonlarca kullanıcıya daha kaliteli ve kesintisiz enerji sunma hedefi doğrultusunda ilerlediklerini belirtti.