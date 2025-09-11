Algün İnşaat'tan Ataşehir'e yatırım kararı

Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, İstanbul Finans Merkezi'nin de bulunduğu Ataşehir'in artan potansiyeline güvendikleri için ilçeye yatırım yapma kararı aldıklarını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda kentsel dönüşüm projeleriyle öne çıkan Ataşehir, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Algün, İstanbul Finans Merkezi'nin ilçede oluşturduğu ekonomik hareketliliğe dikkati çekerek, bölgenin potansiyeline güvendiklerini ve bu nedenle yatırım kararı aldıklarını kaydetti.

Fizibilite çalışmaları sonucunda bölgenin barındırdığı fırsatları tespit ettiklerini aktaran Algün, "Ataşehir her zaman kazandırıyor. Ortalama metrekare birim fiyatının 70 bin lira civarı olduğu Ataşehir'de, satılık konutların geri dönüş süreleri 14 yıl seviyelerinde seyrediyor." ifadelerini kullandı.

Algün, ilçede hem sıfır projeler hem de ikinci el dairelerin yatırımcıya düzenli kira getirisi sunduğunun altını çizerek, "Bölgede 1+1'den 5+1'e kadar farklı seçenekler sunan rezidans daireler yer alıyor." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Finans Merkezi'nin ilçeye kazandırdığı istihdam olanaklarının ve canlılığın gayrimenkul talebini artırdığını kaydeden Algün, projenin Ataşehir'e olan ilgiyi önemli ölçüde artırdığına vurgu yaptı.

"Ataşehir, hızla büyüyen ve gelişen iş ve yaşam merkezi"

Algün, Ataşehir'in, hızla büyüyen ve gelişen iş ve yaşam merkezi olarak İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri haline geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Depreme dayanıklı bir bölge olarak öne çıkan Ataşehir, düzenli ve planlı yapılaşmaya örnek bir ilçe olarak da dikkati çekiyor. Aynı zamanda sosyal ve kültürel yapısıyla de ön plana çıkan Ataşehir, güvenli site yaşamı, sosyal dokusu, kültür merkezleri, alışveriş merkezleri, spor salonları, yürüyüş alanları ve parklar gibi birçok fırsatı bir arada sunuyor. TEM ve E-5 otoyollarına doğrudan bağlantısı, metro, otobüs ve yeni ulaşım projelerine kolay ulaşım imkanıyla Ataşehir, öğrenciler ve çalışanlar için de ideal bir yerleşim yeri haline gelmiş bulunuyor."

İlçede depreme dayanıklı, nitelikli ve konforlu yapılar üretip İstanbul'un kentsel dönüşümüne katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Algün, küresel gayrimenkul oyuncuları arasında yer alma hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.