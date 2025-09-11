Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül: Doğrudan Tel Aviv bombalanmalı

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, Hamas bahanesiyle Katar'ı vuran İsrail'e tepki gösterdi. İsrail hükümetinin Türkiye'ye olası saldırının gerekçesini oluşturmak için medyaya haber servis ettiğine dikkat çeken Karagül, yakında belli hedeflere saldırıların başlayacağını öne sürerek, "Çok büyük öfke ile cevap verilmeli. Doğrudan Tel Aviv bombalanmalı" dedi.

Hamas gerekçesiyle Katar'ı bombalayan İsrail'in, sıradaki hedefinin Türkiye olduğu yorumları yapılıyor.

İsrail Başbakanı Netahyahu'nun Katar'ı yeniden tehdit etmesi, Türkiye-Hamas ilişkileri nedeniyle endişeleri beraberinde getirdi.

Suriye'de birbirlerine diş bileyen iki ülke arasındaki gerilim Katar'ın vurulmasıyla birlikte iyice tırmandı.

Türkiye-İsrail krizine ilişkin Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Karagül, Katar'a saldırı icin "İnsanlığın intiharı için yollar hazırlayan İsrail’in, bir gün Kâbe’yi de bombalayacağını artık düşünüyoruz. Arap devletlerin o günü de “kınamalar”la geçiştireceğini artık biliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Suriye'de yaşananlara değinen Karagül, çok büyük öfke ile İsrail'e cevap verilmesi çağrısında bulundu. İşte o yazısının ilgilili bölümü:

Suriye’de Türkiye’nin üs kurmayı planladığı her bölgeye saldırdılar. Türkiye-Suriye ortak savunma girişimlerinin tamamına saldırıyorlar, sabote ediyorlar, bundan sonra da saldırmaya devam edeceklerini açıkça ilan ediyorlar. Bunu yapıyorlar, arkasından da “Ama Türkiye ile çatışmaya girmek istemiyoruz” açıklamalarını servis ediyorlar.

İsrail, ardı ardına Türkiye hakkında açıklamalar yapıyor, bunu medya eliyle servis ediyor. Açıklamaların odak noktası "Türkiye tehdidi" ve Suriye'de Türkiye-İsrail çatışması üzerinde. Bu tür açıklamalar psikolojik ortam oluşturmayı amaçlıyor. Bu da Türkiye için bir tehlikeyi ortaya koyuyor.

İSRAİL SUİKASTLARI BAŞLAYABİLİR. BAZI YERLERE SALDIRI YAPILABİLİR.

İsrail Türkiye'de bazı yerlere hava saldırıları yapabilir, bazı kişilere suikast düzenleyebilir. Savunma Bakanı Yisrael Katz'a yönelik suikast girişiminde "Emir Türkiye'den veridi" diye yayın yapması bundandı. Olası bir saldırının gerekçesini oluşturuyordu.



Açık ve net söylüyorum, bunu Türkiye'de deneyecek. Suikast ve saldırılara girişecek. CHP tartışması, DAEŞ terör saldırıları İsrail bağlantılı. Ama yakında çok daha net, belli hedeflere saldırılar başlayacak.

ÇOK BÜYÜK ÖFKE İLE CEVAP VERİLMELİ. DOĞRUDAN TEL AVİV BOMBALANMALI…

Herkes bunu ciddiye almalı. Türkiye büyük bir oldubitti ile karşı karşıya kalabilir. Böyle bir durumda İsrail'e çok ağır bir saldırı yapmak zorundayız. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti iki paralık bir devlete döner. Böyle bir durumda, kısmi misillemeler değil, doğrudan Tel Aviv bombalanmalı!

En son Suriye'nin Lazkiye ve Humus bölgelerini bombaladı. Bir gün sonra ise, Humus’a getirilen Türk füzelerinin korunduğu depoların vurulduğu iddia edildi. Türkiye bu iddiayı yalanladı. Bu bile açık ve net Türkiye’ye saldırıdır!