BIST 10.706
DOLAR 41,29
EURO 48,38
ALTIN 4.807,84
HABER /  MEDYA

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül: Doğrudan Tel Aviv bombalanmalı

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül: Doğrudan Tel Aviv bombalanmalı

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, Hamas bahanesiyle Katar'ı vuran İsrail'e tepki gösterdi. İsrail hükümetinin Türkiye'ye olası saldırının gerekçesini oluşturmak için medyaya haber servis ettiğine dikkat çeken Karagül, yakında belli hedeflere saldırıların başlayacağını öne sürerek, "Çok büyük öfke ile cevap verilmeli. Doğrudan Tel Aviv bombalanmalı" dedi.

Abone ol

Hamas gerekçesiyle Katar'ı bombalayan İsrail'in, sıradaki hedefinin Türkiye olduğu yorumları yapılıyor.

İsrail Başbakanı Netahyahu'nun Katar'ı yeniden tehdit etmesi, Türkiye-Hamas ilişkileri nedeniyle endişeleri beraberinde getirdi.

Suriye'de birbirlerine diş bileyen iki ülke arasındaki gerilim Katar'ın vurulmasıyla birlikte iyice tırmandı.

Türkiye-İsrail krizine ilişkin Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Karagül, Katar'a saldırı icin "İnsanlığın intiharı için yollar hazırlayan İsrail’in, bir gün Kâbe’yi de bombalayacağını artık düşünüyoruz. Arap devletlerin o günü de “kınamalar”la geçiştireceğini artık biliyoruz." ifadelerine yer verdi. 

Suriye'de yaşananlara değinen Karagül, çok büyük öfke ile İsrail'e cevap verilmesi çağrısında bulundu. İşte o yazısının ilgilili bölümü:

Suriye’de Türkiye’nin üs kurmayı planladığı her bölgeye saldırdılar. Türkiye-Suriye ortak savunma girişimlerinin tamamına saldırıyorlar, sabote ediyorlar, bundan sonra da saldırmaya devam edeceklerini açıkça ilan ediyorlar. Bunu yapıyorlar, arkasından da “Ama Türkiye ile çatışmaya girmek istemiyoruz” açıklamalarını servis ediyorlar.

İsrail, ardı ardına Türkiye hakkında açıklamalar yapıyor, bunu medya eliyle servis ediyor. Açıklamaların odak noktası "Türkiye tehdidi" ve Suriye'de Türkiye-İsrail çatışması üzerinde. Bu tür açıklamalar psikolojik ortam oluşturmayı amaçlıyor. Bu da Türkiye için bir tehlikeyi ortaya koyuyor.

İSRAİL SUİKASTLARI BAŞLAYABİLİR. BAZI YERLERE SALDIRI YAPILABİLİR.
İsrail Türkiye'de bazı yerlere hava saldırıları yapabilir, bazı kişilere suikast düzenleyebilir. Savunma Bakanı Yisrael Katz'a yönelik suikast girişiminde "Emir Türkiye'den veridi" diye yayın yapması bundandı. Olası bir saldırının gerekçesini oluşturuyordu.


Açık ve net söylüyorum, bunu Türkiye'de deneyecek. Suikast ve saldırılara girişecek. CHP tartışması, DAEŞ terör saldırıları İsrail bağlantılı. Ama yakında çok daha net, belli hedeflere saldırılar başlayacak.

ÇOK BÜYÜK ÖFKE İLE CEVAP VERİLMELİ. DOĞRUDAN TEL AVİV BOMBALANMALI…
Herkes bunu ciddiye almalı. Türkiye büyük bir oldubitti ile karşı karşıya kalabilir. Böyle bir durumda İsrail'e çok ağır bir saldırı yapmak zorundayız. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti iki paralık bir devlete döner. Böyle bir durumda, kısmi misillemeler değil, doğrudan Tel Aviv bombalanmalı!

En son Suriye'nin Lazkiye ve Humus bölgelerini bombaladı. Bir gün sonra ise, Humus’a getirilen Türk füzelerinin korunduğu depoların vurulduğu iddia edildi. Türkiye bu iddiayı yalanladı. Bu bile açık ve net Türkiye’ye saldırıdır!

İlgili Haberler
Katar'dan Netanyahu'nun tekrar saldırı tehditlerine tepki Dün Katar'a saldıran İsrail bugün de Yemen'e bir saldırı düzenledi Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi İsrail'den Katar'ın başkenti Doha'da Hamas üyelerine suikast çok sayıda patlama oldu
ÖNCEKİ HABERLER
TMSF, Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak atandı
TMSF, Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak atandı
Mesut Yar Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında böyle öğrendi! Şerefim üzerine...
Mesut Yar Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında böyle öğrendi! Şerefim üzerine...
Havalimanında gözaltına alınmıştı! Eski belediye başkanı hakkında flaş karar
Havalimanında gözaltına alınmıştı! Eski belediye başkanı hakkında flaş karar
Ali Koç konuşma yaparken dengesini kaybetti yere düştü, o anlar korkuttu!
Ali Koç konuşma yaparken dengesini kaybetti yere düştü, o anlar korkuttu!
Terkos Gölü’nde yeşil tabaka ve köpük tedirginlik yarattı
Terkos Gölü’nde yeşil tabaka ve köpük tedirginlik yarattı
GSB KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! Milyonlarca öğrenci bekliyordu
GSB KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! Milyonlarca öğrenci bekliyordu
Tat Gıda 2025'in ilk yarısını 93,4 milyon lira esas faaliyet karı ile tamamladı
Tat Gıda 2025'in ilk yarısını 93,4 milyon lira esas faaliyet karı ile tamamladı
Paşabahçe Mağazaları Tersane İstanbul'da "Pop- Up" mağaza açtı
Paşabahçe Mağazaları Tersane İstanbul'da "Pop- Up" mağaza açtı
Turkcell 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesine girdi
Turkcell 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesine girdi
AYM'den Murat Çalık kararı!
AYM'den Murat Çalık kararı!
Togg bayi modeline geçiyor uygun fiyatlı model için tarih öne çekildi
Togg bayi modeline geçiyor uygun fiyatlı model için tarih öne çekildi
Manifest grubu hakkında yeni karar! Erişim engeli getirildi
Manifest grubu hakkında yeni karar! Erişim engeli getirildi