MEB duyurdu! Ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ülke genelinde hayata geçirilen ortak yazılı sınav uygulamasının 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacağı tarihler belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla başlatılan ülke geneli ortak yazılı sınav uygulamasının bu yıl da kapsamlı şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Uygulamanın ilk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde 10 ortak yazılı sınavın yapılmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, ülke geneli ortak yazılı sınav takvimine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Yayımlanan takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025'te, 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. 2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da, 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak. 2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da, 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

Bu sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ortaya koymanın yanı sıra öğretmenlerin öğrencilere nasıl geri bildirim vereceği ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda da önemli veriler sağlayacak. Uygulamayla öğretmenler, sınıf ortamında öğrencilerin gelişimini daha yakından izleyebilecek, ülke genelindeki sınav sonuçları ise akademik başarı seviyelerinin değerlendirilmesine olanak tanıyacak."

