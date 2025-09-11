YÖK'ten kayyım atanan Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama

YÖK, Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Okulun kapatılacağı yönündeki spekülasyonlar da cevap buldu.Abone ol
Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretim faaliyetlerinin akıbetinin ne olacağı merak ediliyordu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi.
YÖK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer buldu:
"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."