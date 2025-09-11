BIST 10.580
AYM'den Murat Çalık kararı!

AYM'den Murat Çalık kararı!

Anayasa Mahkemesi (AYM), görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında yapılan tahliye talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın başvurusunu reddetti. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporunu esas alarak tutukluluk halinin devamına karar verirken, Çalık’ın avukatları karar tepki gösterdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık gerekçeleriyle yaptığı tahliye başvurusu, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedildi. Cezaevinde bulunan Çalık’ın avukatları, müvekkillerinin geçmişte iki kez kanser tedavisi görmüş olması, son dönemde lenf kanseri şüphesiyle hastaneye sevk edilmesi ve ciddi kilo kaybı yaşaması nedeniyle tutukluluk halinin yaşam hakkı açısından risk oluşturduğunu savunmuştu.

Çalık, cezaevinde bulunduğu süre zarfında ameliyat geçirmiş, ardından fenalaşarak yeniden hastaneye kaldırılmış ve anjiyo yapılmıştı. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda ise cezaevinde kalmasının sağlık açısından “engelleyici bir durum olmadığı” belirtilerek ileri tetkik önerilmişti.

Mahkemenin kararında bu rapor esas alındı. Böylece Çalık’ın tahliye talebi reddedildi ve tutukluluk sürecinin devamına hükmedildi.

