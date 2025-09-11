Manifest grubu hakkında yeni karar! Erişim engeli getirildi

Konserdeki dansları nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan ve adli kontrolle serbest bırakılan Manifest müzik grubunun konser görüntülerine erişim engeli getirildi.

Bu yıl şubat ayında kurulan ve kısa sürede tanınan Manifest adlı müzik grubu, cumartesi günü Beşiktaş'ta verdikleri konserle gündeme geldi. Sahne şovları nedeniyle daha önce de eleştirilen grup, bu kez dansları nedeniyle mahkemelik oldu. Grup hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLERE ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Ekol TV'de yer alan habere göre soruşturma kapsamında ifade veren altı genç kızdan oluşan grup üyeleri, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak soruşturma devam ederken, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, konserdeki görüntülere milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Yaşananların ardından bir açıklama yapan grup, sahne şovlarının tüm sorumluluğunu aldıklarını ancak kimseyi rahatsız etme ya da hassasiyetlerini göz ardı etme amaçlarının olmadığını belirtti.