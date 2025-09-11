BIST 10.580
Necati Arabacı'ya gözaltı şoku! Restoranda yemek yerken polis baskını

"Cehennem Necati" lakaplı Necati Coşkun Arabacı Slovakya'da gözaltına alındı. Suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun düğününde taktığı takılarla gündeme gelmişti. Restoranda yemek yerken gözaltına alındı. İşte detaylar...

"Hells Angels" suç örgütünün yöneticilerinden "Cehennem Necati" lakaplı Necati Coşkun Arabacı'nın Slovakya'da bir restoranda yemek yediği esnada gözaltına alındığı öğrenildi.

Yemek yerken gözaltına alındı

Slovak gazetelerinde yer alan habere göre, suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun düğününde taktığı takılarla gündeme gelen Arabacı, salı günü saat 17.30 sıralarında ailesi, arkadaşları ve korumalarıyla birlikte Nitra'da yerel bir restorana giriş yaptı. Yemeklerin yendiği esnada gözaltına alınan Arabacı, polis gözetiminde birkaç saat geçirdi.

Serbest bırakıldı

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ağustos ayında Schengen Bilgi Sistemi'ne girdiği bir bilgi doğrultusunda gözaltına alındığı belirtilen Arabacı, ifadesinin ardından 30 gün içerisinde ülkeyi terk etmesi koşuluyla serbest bırakıldı.

