O ülkeden dikkat çeken ilan! Türkçe bilen ajan...

Bulgaristan’ın iç istihbarat kurumu Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), Türkçe, Arapça, Farsça ve Rusça bilen yeni ajanlar alacağını duyurdu.

Bulgaristan’ın iç istihbarat ve karşı istihbarattan sorumlu kurumu olan Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), Türkçe, Farsça ve Arapça bilen ajan arıyor… ​

Bulgaristan’ın iç istihbarat ve karşı istihbarattan sorumlu kurumu olan Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), yeni ajan alımı için ilan yayınladı.

DANS’ın popüler iş bulma siteleri üzerinden yayınladığı ilanda, hem başkent Sofya’daki merkezine hem de Yambol şehrine yeni istihbarat elemanları alınacağını belirtti.

SOFYA’DAKİ MERKEZ İÇİN 6 AJAN ARANIYOR

İlanda, Sofya’daki merkez için Rusça, Türkçe, Arapça ve Farsça bilen toplam 6 ajan arandığı, Yambol’daki görev için ise özel bir yabancı dil şartı aranmadığı ancak adayın ekonomik güvenlik alanında çalışacağı ifade edildi.

ÇİFTE VATANDAŞLAR BAŞVURU YAPAMIYOR

İlanda, başvuru koşullarında, adayların yalnızca Bulgaristan vatandaşı olmaları gerektiği vurgulanırken, çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin ve özellikle Türkiye’den zorunlu göç edenlerin istihdam edilmeyeceği belirtildi.

