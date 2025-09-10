BIST 10.586
DOLAR 41,27
EURO 48,31
ALTIN 4.830,49
HABER /  GÜNCEL

İzmir’de CHP’li yöneticilere soruşturma! Meclis üyeliği vaadiyle...

İzmir’de CHP’li yöneticilere soruşturma! Meclis üyeliği vaadiyle...

İzmir’de CHP üyesi Recep Solugan, belediye meclis üyesi yapılacağı vaadiyle kendisinden para alındığını iddia ederek CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın hakkında suç duyurusunda bulundu. Solugan’ın şikâyeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki isim hakkında soruşturma başlatıldı.

Abone ol

İzmir'de belediye meclis üyesi yapılacağı vaadiyle dolandırıldığını öne süren kişinin CHP Bornova İlçe Başkanı ve CHP İl Başkan Yardımcısı hakkında suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Bornova ilçesinde CHP üyesi ve delegesi Recep Solugan, meclis üyesi olabilmek için CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın'ın, "bağış" adı altında 2024'ün Şubat ayında kendisinden para aldığını ileri sürerek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Şikayet dilekçesinde, Çağın'la geçen yıl şubat ayında bir araçta buluştuklarını savunan Solugan, "Zeki Çağın'a elden 50 bin lira ödeme yapılmıştır. Zeki Çağın, talep ettiği bu meblağı teslim almasına rağmen tarafıma herhangi bir makbuz vermemiştir. Daha sonra sürekli oyalayarak ödeme ile ilgili makbuz vermekten kaçınmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine de şikayet başvurusu yapan Solugan'ın iddiaları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağın ve Çapın hakkında soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkler, İsrail Savunma Bakanı Katz’ı görüntülü arayarak tehdit etti
Türkler, İsrail Savunma Bakanı Katz’ı görüntülü arayarak tehdit etti
Ali Koç: Yeni bir macera mı, tecrübe kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?
Ali Koç: Yeni bir macera mı, tecrübe kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?
Beşiktaş, Fransa'nın yıldızını gözüne kestirdi
Beşiktaş, Fransa'nın yıldızını gözüne kestirdi
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan İsrail çağrısı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan İsrail çağrısı
'Haftada 4 gün mesai' iddiası: DMM'den yalanlama geldi
'Haftada 4 gün mesai' iddiası: DMM'den yalanlama geldi
AK Parti’den İBB’nin zam teklifine tepki
AK Parti’den İBB’nin zam teklifine tepki
İsrail'in Yemen'deki Sana ve Cevf kentlerine düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, 118'i yaralandı
İsrail'in Yemen'deki Sana ve Cevf kentlerine düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, 118'i yaralandı
Kayseri’de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi
Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Şura Meclisi Başkanı Ghanim ile telefonda görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Şura Meclisi Başkanı Ghanim ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü
Bakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü
Trump’tan Rus İHA ihlaline sert tepki: İşte başlıyoruz
Trump’tan Rus İHA ihlaline sert tepki: İşte başlıyoruz