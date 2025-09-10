Ali Koç: Yeni bir macera mı, tecrübe kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?

Katıldığı bir organizasyonda yaklaşan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime göndermede bulunarak "Yeni bir macera mı? Yoksa hatalarından tecrübe kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin gündeminde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul var.

Kurul için geri sayım başlarken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir organizasyonda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR MACERA MI? TECRÜBE İLE ŞAMPİYONLUK MU?"

Finansal açıdan gelinen noktaya vurgu yapan Koç, "Nereden nereye geldiğimiz ortada. Tesisleşme hamlemizi yapıyoruz. Bu sene bu mücadelenin şampiyonluk ile taçlandırılması gerekiyor.

Yeni macera mı? Hatalarından tecrübeler kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?" ifadelerini kullandı.

"SATMAKTANSA, BERABER GELİŞTİRELİM"

Araziyi satma fikrine karşı olduğunu belirten Koç, "Emlak Konut ile iş birliğine gittik. Araziyi satmaktansa beraber geliştirelim, borcumuzu kapatalım, kulübümüze gelir kalsın.

Bir diğeri ise 50-60 milyon Euro beklediğimiz Kenan Evren Projesi. Tesisleşmelerimizin bir kısmı sportif, bir kısmı ise finansal." şeklinde konuştu.

"YAPTIKLARIMIZ KÜÇÜMSENİYOR"

Enflasyonun kulübün gidişatını etkilediğini belirten Koç şunları kaydetti:

Yaptıklarımız küçümseniyor. Futbolda başarı olsaydı her şey daha farklı algılanacaktı. Bunları yaparken gelirlerimizin yarısı bankalar birliğine gidiyor.

2018’de 44 milyon Euro TV gelirimiz varken, şimdi 14’lere düştü. Faizler %10-%12’lerden nerelere geldi. Enflasyon ortada. Sportoto gelirleri iyice düştü.”

AZİZ YILDIRIM'A ÖVGÜ

Eski Başkan Aziz Yıldırım'ın spor kulübü kültürünü devam ettiklerine vurgu yapan Fenerbahçe Başkanı "Sayın Aziz Yıldırım’ın başlattığı Dünyanın En Büyük Spor Kulübü vizyonunu geliştirdik, büyüttük, çok daha ileriye taşıdık.

Başarılar kazandık. Buse Naz'lar ve saire… Gençlere ilham kaynağı olabiliyor ise bizim yaptığımız bu yatırımlar sayesinde." dedi.