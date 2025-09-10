Beşiktaş, Fransa'nın yıldızını gözüne kestirdi

Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için Fransa doğumlu Fildişi Sahilli futbolcu Jeremie Boga’yı gündemine aldı.

Abone ol

Beşiktaş, transfer döneminde hücum hattına katkı yapabilecek önemli bir isim için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların hedefinde, Fransa doğumlu Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Jeremie Boga bulunuyor.

Ertan Süzgün’ün haberine göre Beşiktaş yönetimi, Boga için kiralık seçeneğini gündemine aldı. Oyuncunun mali şartları araştırılırken, transferin uygun koşullarda gerçekleşmesi için temasların sürdüğü ifade ediliyor.

Jeremie Boga’nın kariyer yolculuğu

Futbola ASPTT Marsilya altyapısında başlayan Jeremie Boga, kısa sürede dikkat çekerek Chelsea altyapısına katıldı. Londra ekibinde çeşitli yaş kategorilerinde forma giydikten sonra gelişimini sürdürebilmesi için sırasıyla Rennes, Granada ve Birmingham City kulüplerine kiralandı.

2018 yazında 10 milyon Euro karşılığında Sassuolo’ya transfer olan Boga, Serie A’da gösterdiği etkili performansla adını duyurdu. Ocak 2022’de Atalanta’ya kiralanan tecrübeli futbolcu, sezon sonunda 22 milyon Euro karşılığında bonservisiyle bu kulübe geçti.

2023 yazında ise 17,5 milyon Euro bedelle OGC Nice’e imza atan Boga, kariyerinde önemli kulüplerde forma giydi.

Hücumun her bölgesinde görev aldı

28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde hücumun hemen her pozisyonunda forma giydi. Sol kanat, sağ kanat, 10 numara, forvet ve santrfor bölgelerinde görev alan Boga, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

Kariyer istatistikleri

Profesyonel kariyerinde bugüne kadar toplam 361 resmi maça çıkan Jeremie Boga, bu karşılaşmalarda 53 gol attı ve 33 asist yaptı. Skora doğrudan katkı sağlayabilen bir hücum oyuncusu olarak öne çıkan Boga, tecrübesi ve esnek oyun yapısıyla Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alıyor.

Siyah-beyazlı yönetim, bütçeyi zorlamadan kaliteli takviyeler yapabilmek için kiralık ve satın alma opsiyonlu formülleri ön planda tutuyor.