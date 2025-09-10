BIST 10.586
DOLAR 41,26
EURO 48,33
ALTIN 4.834,62
HABER /  GÜNCEL

Erzincan’da bulunan şahin yavrusu koruma altına alındı

Erzincan’da bulunan şahin yavrusu koruma altına alındı

Erzincan’da vatandaşlar tarafından bulunan yavru şahin koruma altına alındı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Çağlayan beldesinde vatandaşlar tarafından bir şahin yavrusu bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gönderilen Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma ekipleri, şahini koruma altına aldı.

Ekipler, genel kontrolünün ardından yavru kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Yaralı kuşun, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
AYM Başkanı Özkaya Güney Afrika'daki J20 Zirvesi'ne katıldı
AYM Başkanı Özkaya Güney Afrika'daki J20 Zirvesi'ne katıldı
Cevdet Yılmaz: Yıl sonunda yüzde 30'un altına inmiş enflasyonu bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: Yıl sonunda yüzde 30'un altına inmiş enflasyonu bekliyoruz
İstanbul'da düzenlenen Huzurevleri Arası Bocce Turnuvası'nda şampiyonlara kupaları verildi
İstanbul'da düzenlenen Huzurevleri Arası Bocce Turnuvası'nda şampiyonlara kupaları verildi
La Nina ile başlayan yaz en sıcak üçüncü yaz oldu
La Nina ile başlayan yaz en sıcak üçüncü yaz oldu
İsrail'in Doha'daki Hamas saldırısı, ABD üssünü tartışmaya açtı
İsrail'in Doha'daki Hamas saldırısı, ABD üssünü tartışmaya açtı
Dün Katar'a saldıran İsrail bugün de Yemen'e bir saldırı düzenledi
Dün Katar'a saldıran İsrail bugün de Yemen'e bir saldırı düzenledi
Ev alacağı için altın bozduracakken hayatının şokunu yaşadı!
Ev alacağı için altın bozduracakken hayatının şokunu yaşadı!
Özgür Özel'in yeni ofisine ilk ziyaret DEM Parti'den
Özgür Özel'in yeni ofisine ilk ziyaret DEM Parti'den
Fatih Terim Avrupa'da milli takım çalıştıracak!
Fatih Terim Avrupa'da milli takım çalıştıracak!
CHP il binasında temizlik krizi! Listeyi kim belirledi?
CHP il binasında temizlik krizi! Listeyi kim belirledi?
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fena gönderme!
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fena gönderme!
Bir günde 5 ülkeyi vuran İsrail'den bir saldırı daha! Başkentini bombaladı
Bir günde 5 ülkeyi vuran İsrail'den bir saldırı daha! Başkentini bombaladı