Bir günde 5 ülkeyi vuran İsrail'den bir saldırı daha! Başkentini bombaladı

Suriye, Tunus, Katar, Lübnan ve Yemen'e bomba yağdıran İsrail'den bir yeni saldırı daha geldi. Husilerin Ramon havalimanına düzenlediği dron saldırısına misilleme yapan İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'yı bombaladı. Savunma Bakanlığı'nı hedef alan İsrail saldırısı sonrası bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.
İsrail, son 24 saatte 5 farklı ülkede gerçekleştirdiği saldırılarla dikkatleri üzerine çekti. Suriye, Tunus, Katar, Lübnan ve açık denizler hedef alınan bölgeler arasında yer aldı.