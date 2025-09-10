İki tren kafa kafaya çarpıştı! Ekipler bölgede, demir yolu trafiği kapatıldı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki yük treni çarpıştı. Hafif yaralanan makinist hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede demir yolu trafiği kapatıldıAbone ol
Malatya'dan Sivas istikametine giden özel bir şirkete ait yük treni, kırsal Hasançelebi Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen TCDD'ye ait yük treniyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan makinist, ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede demir yolu trafiği kapatıldı. Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.