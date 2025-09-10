BIST 10.478
İstanbul'da park halindeki otomobilde ceset şoku!

Anadolu Ajansı
Küçükçekmece'de park halindeki bir otomobilde erkek cesedi bulundu.

Halkalı İstasyon Mahallesi Yarumburgaz Caddesi'nde yol çalışması yapan belediye işçileri, park halindeki 34 CMR 446 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki erkeğin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede önlem alırken, olay yeri ekipleri de araçta inceleme yaptı. Çalışmaların ardından ceset, otopsi işlemleri için cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araç, çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

