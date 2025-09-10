İzmir'den sonra şimdi de Bodrum! Durum çok fena

İzmir'in merkez ilçelerinde 2 günde bir planlı su kesintileri uygulanıyordu. Bir haber de Bodrum'dan geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu kaynaklarında yaşanan sıkıntı nedeniyle planlı kesintilere geçileceği bildirildi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (MUSKİ) yapılan açıklamada, Bodrum'da merkez mahalleler de dahil olmak üzere ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Su dağıtımı, dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca ilan edilecektir." ifadesi kullanıldı.