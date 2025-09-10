BIST 10.493
DOLAR 41,29
EURO 48,35
ALTIN 4.836,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'den sonra şimdi de Bodrum! Durum çok fena

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'den sonra şimdi de Bodrum! Durum çok fena

İzmir'in merkez ilçelerinde 2 günde bir planlı su kesintileri uygulanıyordu. Bir haber de Bodrum'dan geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu kaynaklarında yaşanan sıkıntı nedeniyle planlı kesintilere geçileceği bildirildi.

Abone ol

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (MUSKİ) yapılan açıklamada, Bodrum'da merkez mahalleler de dahil olmak üzere ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Su dağıtımı, dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca ilan edilecektir." ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Haftada 4 gün mesai başlıyor! Türkiye de kabul etti
Haftada 4 gün mesai başlıyor! Türkiye de kabul etti
Beşiktaş transferi duyurdu! 2+1 yıllık sözleşme imzalandı
Beşiktaş transferi duyurdu! 2+1 yıllık sözleşme imzalandı
Otobüs, taksi ve dolmuşa zam sinyali Yüzde 50 artış kapıda
Otobüs, taksi ve dolmuşa zam sinyali Yüzde 50 artış kapıda
Gerçek usulde vergilendirme planı için TESK'ten hükümete çağrı
Gerçek usulde vergilendirme planı için TESK'ten hükümete çağrı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam’da!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam’da!
CHP lideri Özgür Özel: Hizmet de açsak, hapis de yatsak Özgür Çelik'le yatarız
CHP lideri Özgür Özel: Hizmet de açsak, hapis de yatsak Özgür Çelik'le yatarız
Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi gündemde satış yöntemi tartışılıyor
Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi gündemde satış yöntemi tartışılıyor
İzmir'de yangın paniği! Alevler ormana sıçradı
İzmir'de yangın paniği! Alevler ormana sıçradı
Bakan Kurum, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu
Bakan Kurum, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu
Boşanan kadınlar için 300 gün yasağı kalktı mı? AYM'den kritik karar
Boşanan kadınlar için 300 gün yasağı kalktı mı? AYM'den kritik karar
Mütalaa açıklandı: Ümit Özdağ için istenen ceza belli oldu
Mütalaa açıklandı: Ümit Özdağ için istenen ceza belli oldu
Boşanan kadınlara ilişkin düzenlemeden ret kararı çıktı! 300 gün yasağı değişmedi...
Boşanan kadınlara ilişkin düzenlemeden ret kararı çıktı! 300 gün yasağı değişmedi...