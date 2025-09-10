Haftada 4 gün mesai başlıyor! Türkiye de kabul etti

Orta Vadeli Program’da yer alan düzenleme ile haftada 4 gün mesai olması planlanıyor. Türkiye de bu görüşmeler kapsamında masada yer aldı. Program ilk olarak 2026 yılında test olarak başlatılacak. Başarılı olması halinde kamu ve özel sektörde kullanılmaya yaygın bir şekilde kullanılacak.

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), programı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan açıklamada haftada 4 gün mesai yapılmasının planlandığı ve pilot olarak 2026 yılında kullanılmaya başlanacağı öne sürüldü.

Programda "İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bu ifade, haftada 4 gün mesai uygulamasının gündeme gelebileceği şeklinde yorumlandı. Çalışmanın 2026'ya kadar tamamlanması ve ilk etapta belirli kurum ve kuruluşlarda denenmesi planlanıyor.

Pilot uygulamanın başarılı olması durumunda hem kamuya hem de özel sektöre yaygınlaştırılması hedefleniyor. Programın amacı, çalışanların iş ve özel yaşam dengesini koruması, verimliliğin artırılması ve motivasyonun yükseltilmesi olarak gösteriliyor.

Dünya'nın birçok yerinde 4 gün çalışılıyor

Dünyada da kısa çalışma mesaisi giderek yaygınlaşıyor. Polonya, 1 Temmuz 2025 itibarıyla haftada dört gün 32 saat veya beş gün 35 saatlik yeni bir modeline geçti.

İzlanda, Belçika, İspanya ve Japonya’da farklı çeşitlerde daha kısa mesai haftaları denendi. Almanya’da 45 şirket 2024'te dört günlük çalışma sistemine geçti. İngiltere’de ise 2023’te yapılan pilot uygulamada, dört gün mesainin çalışan memnuniyetini yükselttiği, verimlilikte ise kayda değer bir düşüş yaşanmadığı ortaya çıktı.