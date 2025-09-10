İzmir'de yangın paniği! Alevler ormana sıçradı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.Abone ol
İlçeye bağlı Damlacık Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine gelen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozerle yangına müdahale edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.