BIST 10.493
DOLAR 41,29
EURO 48,35
ALTIN 4.836,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de yangın paniği! Alevler ormana sıçradı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de yangın paniği! Alevler ormana sıçradı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Abone ol

İlçeye bağlı Damlacık Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine gelen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozerle yangına müdahale edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu
Bakan Kurum, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu
Boşanan kadınlar için 300 gün yasağı kalktı mı? AYM'den kritik karar
Boşanan kadınlar için 300 gün yasağı kalktı mı? AYM'den kritik karar
Mütalaa açıklandı: Ümit Özdağ için istenen ceza belli oldu
Mütalaa açıklandı: Ümit Özdağ için istenen ceza belli oldu
Boşanan kadınlara ilişkin düzenlemeden ret kararı çıktı! 300 gün yasağı değişmedi...
Boşanan kadınlara ilişkin düzenlemeden ret kararı çıktı! 300 gün yasağı değişmedi...
Dört rengi var özellikleri belli oldu! Xiaomi Redmi 15C'nin fiyatına bakın
Dört rengi var özellikleri belli oldu! Xiaomi Redmi 15C'nin fiyatına bakın
Memur promosyon rakamları açıklanıyor! 90 ile 138 bin TL olarak ödenecek...
Memur promosyon rakamları açıklanıyor! 90 ile 138 bin TL olarak ödenecek...
Sabahat Akkiraz'dan Gürsel Tekin'e tartışılan benzetme
Sabahat Akkiraz'dan Gürsel Tekin'e tartışılan benzetme
Resim onun için bir tutkuydu! Emekli öğretmen 73 yaşında üniversiteli oldu...
Resim onun için bir tutkuydu! Emekli öğretmen 73 yaşında üniversiteli oldu...
Bunu yapan yandı! Kritik uyarı geldi: "Vize başvurunuz reddedilecektir"
Bunu yapan yandı! Kritik uyarı geldi: "Vize başvurunuz reddedilecektir"
İsrail'de 'Türkiye'yi vur' paylaşımlarına Ankara'dan açıklama
İsrail'de 'Türkiye'yi vur' paylaşımlarına Ankara'dan açıklama
Mabel Matiz'in annesi, oğlunun şarkısına en ağır yorumu yaptı! ''Müstehcen''
Mabel Matiz'in annesi, oğlunun şarkısına en ağır yorumu yaptı! ''Müstehcen''
Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Farklı temalarla her ay öğrenciler doğayla buluşacak
Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Farklı temalarla her ay öğrenciler doğayla buluşacak