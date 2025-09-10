BIST 10.485
Dört rengi var özellikleri belli oldu! Xiaomi Redmi 15C'nin fiyatına bakın

Xiaomi, yeni akıllı telefon modeli Redmi 15C'yi beğeniye sundu. Redmi 15C'nin gece siyahı, mint yeşili, ay ışığı mavisi ve alacakaranlık turuncusu olmak üzere dört renk seçeneği bulunuyor.

Yeni model, ön tarafta yer alan 6,9 inç HD+ ekran ve 120Hz'ye kadar AdaptiveSync yenileme hızı ile akıcı bir görsel deneyim sunuyor. Cihazdaki 50MP yapay zeka destekli çift arka kamera farklı ışık koşullarında net ve detaylı fotoğraflar çekebiliyor.

Redmi 15C 6000 mAh bataryasıyla tek şarjla 22 saate kadar video veya 82 saat müzik dinleme imkanı sağlıyor. Ayrıca 33W turbo şarjla bataryanın yüzde 50'si 31 dakikada doluyor. Ters şarj özelliği ise gerektiğinde diğer cihazları şarj etmeye imkan sağlıyor.

MediaTek Helio G81-Ultra işlemciden güç alan Redmi 15C, bellek genişletme teknolojisiyle 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar artırılabilir depolama desteği sunuyor.

Redmi 15C, Xiaomi HyperOS 2 ile geliyor ve Google'ın yeni nesil arama özelliği Circle to Search ile Google Gemini entegrasyonu gibi akıllı özelliklerle çoklu görevler verimli hale getiriliyor.

Dört rengi var özellikleri belli oldu! Xiaomi Redmi 15C'nin fiyatına bakın - Resim: 0

Xiaomi'nin çağrı senkronizasyonu ve paylaşılan panoya kopyala gibi bağlantı özellikleri sayesinde telefon, tablet ve bilgisayar arasında geçiş yapmak kolaylaşıyor. IP64 derecesinde toz ve suya dayanıklılık, günlük kullanımda koruma sağlıyor. Yüzde 200'e varan ses yükseltme özelliği, gürültülü ortamlarda medya ve bildirimlerin net şekilde duyulmasını sağlıyor.

Redmi 15C, 6GB+128GB ve 8GB+256GB olmak üzere iki konfigürasyon seçeneğiyle sunuluyor. Cihazın fiyatı 6GB+128GB için 9 bin 699 lira, 8GB+256GB için 10 bin 999 lira olarak belirlendi.

