BIST 10.480
DOLAR 41,28
EURO 48,35
ALTIN 4.851,25
HABER /  SPOR

Muslera'nın Uğurcan Çakır'a mesajı büyük ilgi çekti!

Muslera'nın Uğurcan Çakır'a mesajı büyük ilgi çekti!

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, yerini Uğurcan Çakır'a bıraktı. Muslera, hüzünlü ayrılışından sonra Uğurcan Çakır'a bir mesajda bulundu. Muslera'nın bu sözleri sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı.

Abone ol

Süper Lig Devi Galatasaray'ın Uruguaylı efsane kurtarıcısı Fernando Muslera, uzun yıllardır koruduğu kaleyi Uğucan Çakır'a bıraktı. Takımdan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından Çakır'a ithafen yaptığı paylaşıma öyle bir not yazdı ki, taraftarı ve sevenlerini duygulandırdı. O mesaj, kısa süre içinde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Muslera'nın Uğurcan Çakır'a mesajı büyük ilgi çekti! - Resim: 0

''O kaleye sahip çık!''

Galatasaray'da eşsiz başarılara imza atan Uruguaylı kaleci sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Hayatımın yarısından fazlasını geçirdiğim o kaleye sahip çık." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, kısa süre içerisinde gündem oldu.

5 yıllık anlaşma yaptı

Galatasaray, milli kaleci Uğurcan Çakır ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı forma altında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev yaparak hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Muş'ta iki aile arasında dehşet! Çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi
Muş'ta iki aile arasında dehşet! Çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi
Gazze’de can kaybı 64 bin 522’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 64 bin 522’ye yükseldi
İsrailli keskin nişancı timi üyesinden tüyler ürperten itiraflar 105 kişiyi öldürdük
İsrailli keskin nişancı timi üyesinden tüyler ürperten itiraflar 105 kişiyi öldürdük
Antalya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı
Antalya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı
Yaya yolundaki kadını darbetti! O sürücü hakkında flaş karar
Yaya yolundaki kadını darbetti! O sürücü hakkında flaş karar
DeFacto'dan Kampüse Dönüş Koleksiyonu
DeFacto'dan Kampüse Dönüş Koleksiyonu
Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük fedekarlık
Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük fedekarlık
Koçtaş Şişli Cevahir AVM mağazasını yeni konseptle hizmete açtı
Koçtaş Şişli Cevahir AVM mağazasını yeni konseptle hizmete açtı
Ergin Ataman'dan hava yolu şirketlerine ek sefer çağrısı
Ergin Ataman'dan hava yolu şirketlerine ek sefer çağrısı
Domenico Tedesco, Ali Koç dönemindeki 6. yabancı teknik direktör oldu!
Domenico Tedesco, Ali Koç dönemindeki 6. yabancı teknik direktör oldu!
La Casa De Papel oyuncusundan müjdeli haber: Bebeği olacak!
La Casa De Papel oyuncusundan müjdeli haber: Bebeği olacak!
Sigara içme yasağı meclise geldi! İspanya hükümeti kararını verdi
Sigara içme yasağı meclise geldi! İspanya hükümeti kararını verdi