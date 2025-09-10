Muslera'nın Uğurcan Çakır'a mesajı büyük ilgi çekti!

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, yerini Uğurcan Çakır'a bıraktı. Muslera, hüzünlü ayrılışından sonra Uğurcan Çakır'a bir mesajda bulundu. Muslera'nın bu sözleri sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı.

Abone ol

Süper Lig Devi Galatasaray'ın Uruguaylı efsane kurtarıcısı Fernando Muslera, uzun yıllardır koruduğu kaleyi Uğucan Çakır'a bıraktı. Takımdan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından Çakır'a ithafen yaptığı paylaşıma öyle bir not yazdı ki, taraftarı ve sevenlerini duygulandırdı. O mesaj, kısa süre içinde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

''O kaleye sahip çık!''

Galatasaray'da eşsiz başarılara imza atan Uruguaylı kaleci sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Hayatımın yarısından fazlasını geçirdiğim o kaleye sahip çık." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, kısa süre içerisinde gündem oldu.

5 yıllık anlaşma yaptı

Galatasaray, milli kaleci Uğurcan Çakır ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı forma altında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev yaparak hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.