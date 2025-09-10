Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük fedekarlık

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in Süper Lig'de oynanacak olan Eyüpspor maçında forma giyemeyeceği kesinleşirken Frankfurt maçı için teknik ekiple görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Abone ol

Victor Osimhen, Nijerya'nın geçtiğimiz cumartesi Ruanda ile oynadığı maçta ayak bileğinden sakatlanarak 35. dakikada sekerek oyundan çıktı. İstanbul'da çekilen MR sonucunda, Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildi.

Tedavisine başlanan Nijeryalı forvetin sahalara dönüşü yaklaşık 2 hafta sürecek. Eyüpspor maçını kaçıracak olan Osimhen, 18 Eylül'deki Frankfurt maçını hedefliyor.

Osimhen, Şampiyonlar Ligi maçına iğneyle de olsa çıkmaya kararlı ve fedakarlığa hazır.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Osimhen'in sakatlığı için, "Bileği biraz daha zorlansaydı bağlar kopabilirdi ve 3-4 ay sahalardan uzak kalırdı," dedi.