BIST 10.480
DOLAR 41,28
EURO 48,35
ALTIN 4.851,25
HABER /  SPOR

Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük fedekarlık

Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük fedekarlık

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in Süper Lig'de oynanacak olan Eyüpspor maçında forma giyemeyeceği kesinleşirken Frankfurt maçı için teknik ekiple görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Abone ol

Victor Osimhen, Nijerya'nın geçtiğimiz cumartesi Ruanda ile oynadığı maçta ayak bileğinden sakatlanarak 35. dakikada sekerek oyundan çıktı. İstanbul'da çekilen MR sonucunda, Osimhen'in ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildi.

Tedavisine başlanan Nijeryalı forvetin sahalara dönüşü yaklaşık 2 hafta sürecek. Eyüpspor maçını kaçıracak olan Osimhen, 18 Eylül'deki Frankfurt maçını hedefliyor.

Osimhen, Şampiyonlar Ligi maçına iğneyle de olsa çıkmaya kararlı ve fedakarlığa hazır.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Osimhen'in sakatlığı için, "Bileği biraz daha zorlansaydı bağlar kopabilirdi ve 3-4 ay sahalardan uzak kalırdı," dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Koçtaş Şişli Cevahir AVM mağazasını yeni konseptle hizmete açtı
Koçtaş Şişli Cevahir AVM mağazasını yeni konseptle hizmete açtı
Ergin Ataman'dan hava yolu şirketlerine ek sefer çağrısı
Ergin Ataman'dan hava yolu şirketlerine ek sefer çağrısı
Domenico Tedesco, Ali Koç dönemindeki 6. yabancı teknik direktör oldu!
Domenico Tedesco, Ali Koç dönemindeki 6. yabancı teknik direktör oldu!
La Casa De Papel oyuncusundan müjdeli haber: Bebeği olacak!
La Casa De Papel oyuncusundan müjdeli haber: Bebeği olacak!
Sigara içme yasağı meclise geldi! İspanya hükümeti kararını verdi
Sigara içme yasağı meclise geldi! İspanya hükümeti kararını verdi
Altında yükseliş dur durak bilmiyor! Çeyrek ve gram bakın ne kadar oldu
Altında yükseliş dur durak bilmiyor! Çeyrek ve gram bakın ne kadar oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya'ya gidiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya'ya gidiyor
Los Angeles sokaklarında korkunç anlar! Ünlü şarkıcının aracından çürümüş ceset çıktı
Los Angeles sokaklarında korkunç anlar! Ünlü şarkıcının aracından çürümüş ceset çıktı
Cengiz İnşaat'tan Orta Koridor'u güçlendirecek demiryolu projesi
Cengiz İnşaat'tan Orta Koridor'u güçlendirecek demiryolu projesi
Sanayi üretimi 2 ay aranın ardından geriledi
Sanayi üretimi 2 ay aranın ardından geriledi
Beykoz'da CHP'li iki meclis üyesi partilerinden istifa etti
Beykoz'da CHP'li iki meclis üyesi partilerinden istifa etti
Ağrı kesici kullananlar dikkat! Otizme yol açtığı ortaya çıktı
Ağrı kesici kullananlar dikkat! Otizme yol açtığı ortaya çıktı