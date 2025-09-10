BIST 10.480
Los Angeles sokaklarında korkunç anlar! Ünlü şarkıcının aracından çürümüş ceset çıktı

ABD'li şarkıcı D4vd, şoke edici bir olayla gündeme geldi. Los Angeles'ta kendisine ait olduğu belirlenen Tesla aracında çürümüş bir ceset bulundu. Ancak polis, cesedin D4vd'ye ait olmadığını doğruladı. Sanatçının olayla ilgisi olmadığı belirtildi ve soruşturma ölüm olayı olarak araştırılıyor.

ABD'de milyonlarca dinlenmeye sahip şarkıcı D4vd, ilginç bir olayla gündeme geldi. Los Angeles'ta bir çekici otoparkında duran, kendisine ait olduğu kayıtlarda görülen bir Tesla aracının içinde parçalanmış ve çürümüş halde bir ceset bulundu. Ancak polis, cesedin ünlü şarkıcıya ait olmadığını doğruladı.

POLİS ARAÇ SAHİBİ ŞARKICIYA BİLGİ VERDİ

Polis kaynaklarının TMZ'ye aktardığına göre, D4vd'ye aracının otoparka çekildiği ve içinde bir ceset bulunduğu resmi olarak bildirildi. Sanatçının bu olaydan habersiz olduğu, gelişmeleri şaşkınlıkla öğrendiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Los Angeles Polisi (LAPD), olayın bir ölüm soruşturması kapsamında incelendiğini açıkladı. Yetkililer, aracın D4vd'ye ait olmasına rağmen kendisinin olayla doğrudan bir bağlantısı olmadığını belirtti. Aracın çalınmış olabileceği ya da başka kişiler tarafından kullanıldığı ihtimalleri değerlendiriliyor.

KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ

Aracın içinden çıkarılan cesedin kime ait olduğu henüz açıklanmadı. Kesin ölüm sebebi ve kimlik, adli tıp incelemesinin ardından netleşecek.

