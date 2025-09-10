BIST 10.480
Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya'ya giderek mevkidaşı Antonio Tajani ile bir araya gelecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra enerji, savunma sanayii ve Gazze'deki gelişmeler gibi konular ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere 11-12 Eylül 2025 tarihlerinde İtalya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Fidan, mevkidaşı Antonio Tajani ile bir araya gelerek ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliği imkanlarını ele alacak.

Bakan Fidan’ın İtalya ziyareti sırasında, ikili ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılması hedefine ulaşılması için atılabilecek adımlar ele alınacak. Bu kapsamda, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi de gündemin önemli maddelerinden biri olacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan, iki ülkenin stratejik ortaklığı ve NATO müttefikliği çerçevesinde ilişkilerin derinleştirilmesinin önemine dikkat çekecek.

Görüşmenin ana başlıklarından biri de enerji olacak. Fidan'ın, Akdeniz'de enerji güvenliği ve bağlantısallık alanlarındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirmesi ve tüm devletlerin uluslararası hukuka uygun hareket etmesi gerektiği mesajını vermesi bekleniyor.

Ziyaret sırasında savunma sanayii, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliğinin artırılması da masadaki konular arasında yer alacak. Ayrıca, düzensiz göçle mücadele ve güncel bölgesel krizler de ele alınacak. Bakan Fidan'ın, Gazze'deki soykırımın sona ermesi için İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiği yönündeki uluslararası çağrıya İtalya'dan destek isteyeceği belirtildi. Suriye, Ukrayna ve İran gibi bölgesel konular da görüşmede değerlendirilecek.

Türkiye ve İtalya arasında son dönemde üst düzey ziyaretlerin sıklığı dikkat çekiyor. Son olarak 29 Nisan 2025'te Hükümetlerarası Zirve, 1 Ağustos 2025'te ise Türkiye-İtalya-Libya Üçlü Liderler Zirvesi gerçekleştirilmişti.

