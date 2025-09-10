BIST 10.529
Polonya Rus İHA'larını düşürdü

Polonya, hava sahasını ihlal eden bazı Rus insansız hava araçlarını düşürdü. Operasyon sonrası güvenlik önlemleri artırılırken, bazı havalimanları geçici olarak kapatıldı.

Polonya, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yönelik saldırılar sırasında Polonya hava sahasında “benzeri görülmemiş” ihlallerin yaşandığını belirtti. Açıklamada, radarlarla izlenen cisimlerden tehdit oluşturabilecek olanların etkisiz hâle getirildiği ve bazı insansız hava araçlarının düşürüldüğü kaydedildi.

Komutanlık, operasyonun sona erdiğini, düşürülen cisimlerin bulunduğu bölgelerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Polonya Başbakanı Donald Tusk da operasyonu doğrularken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye mevcut durum ve alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Lublin’e bağlı Czosnowka köyünde polis ekipleri tarafından hasarlı bir insansız hava aracı bulundu.

Öte yandan, güvenlik nedeniyle Varşova Chopin, Varşova Modlin, Lublin ve Rzeszow-Jasionka havalimanlarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu’nda ise Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ilgili bakanların durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

