İbrahim Tatlıses'in kızı kocaman oldu, okulun ilk gününden paylaştı!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada büyüdü, okulun ilk gününde babasıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Tatlıses'in veli olduğunu görenler o fotoğrafa büyük ilgi gösterdi.

Türkücü İbrahim Tatlıses, en küçük kızı Elif Ada ile okulda ilk gün fotoğrafı çekildi. Kızını okulun ilk gününde yalnız bırakmayan Tatlıses'in o görüntülerine yorum yağmuru oldu.

Türkücü İbrahim Tatlıses, 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile dünyaevine girmişti. Çift 2013 yılında yollarını ayırmıştı. Tatlıses'in bu evliliğinden Elif Ada isimli kızı dünyaya gelmişti.

Tatlıses, 8'inci sınıf öğrencisi olan kızı Elif Ada'yı okulun ilk gününde yalnız bırakmadı.

Elif Ada, babasıyla yer aldığı kareyi Instagram hesabından "Okulun ilk gününden babamla... Tüm yaşıtlarıma ve tüm öğrencilere yeni okul döneminde başarılar" notuyla takipçileriyle paylaştı.

