19 ilde operasyon 53 FETÖ şüphelisi yakalandı 40'ı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 53 şüpheliden 40'ının tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yapan 53 şüphelinin jandarma ekiplerince yakaladığını belirtti.

Şüphelilerden 40'ının tutuklandığını, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak'ta jandarma ekiplerinin son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonları gerçekleştiren Valileri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Jandarma TEM Daire Başkanlığını, İl Jandarma Komutanlarını ve jandarma personellerini tebrik eden Yerlikaya, "Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.