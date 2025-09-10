İzmir'in kadın voleybol takımları sahaya "tek ruh" çıktı

İzmir’in kurtuluşunun 103’üncü yılı, Aras Kargo Spor Kulübü organizasyonuyla İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda düzenlenen dostluk müsabakasıyla kutlandı.

İzmir’in köklü kulüplerinden Altınordu, Aras Kargo, Arkas, Göztepe ve Karşıyaka kadın voleybol takımlarının sporcuları, 9 Eylül’de karma kadrolarla sahaya çıkarak birlik mesajı verdi.

İzmir’in güçlü voleybol kültürünü temsil eden Altınordu, Aras Kargo, Arkas, Göztepe ve Karşıyaka Spor Kulübü kadın voleybol takımlarının sporcuları, İzmir’in kurtuluşunun 103’üncü yıldönümünde İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda file önünde buluştu. Aras Kargo Spor Kulübü’nün (ASK) organizasyonuyla düzenlenen özel etkinlik, Kurtuluş Savaşı kahramanları ve dün İzmir’de şehit olan emniyet mensupları anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Ardından kulüp yöneticileri ve başantrenörler, kadın voleybol takımlarının sporcularından oluşan karma kadrolar sahaya çıkarak barış ve dostluk mesajı verdi. Cumhuriyet tarihinin en anlamlı günlerinden biri olan 9 Eylül’de gerçekleştirilen organizasyon, sporun birleştirici gücünü, kulüpler arası dayanışmayı ve kadın voleybolunun İzmir’deki yükselen değerini ortaya koydu. Kadın milli voleybol takımının unutulmaz ismi Neslihan Demir de sahaya çıkarak sporculara eşlik etti.

Etkinliğin yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda İzmir’in kurtuluş coşkusunu paylaşan birlik ve beraberlik ruhunun yansıması olduğunu belirten Aras Kargo Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Başkanı ve Aras Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Burkutoğlu, ‘Tek Ruh, Tek Takım; 9 Eylül’ sloganıyla gerçekleşen buluşmanın, kentin farklı renklerini aynı sahada buluşturarak sporun ve Cumhuriyet değerlerinin bir arada yaşatılması açısından gurur verici bir tablo oluşturduğunu söyledi:

“İzmir’in en genç kadın voleybol kulübü olarak, bu tarihi günün beraberlik içinde kutlanması adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten büyük onur duyuyoruz. İzmir, her zaman kurtuluş ruhunu hatırlatan, taraftarıyla birlikte herkesi bu ruh etrafında kenetleyen çok özel bir şehir. İzmir’in köklü kulüplerindeki değerli kadın voleybolcularının, İzmir’in kurtuluş gününe özel ilk kez karma takımlar halinde sahaya çıkması, bu birliktelik ruhunu çok daha güçlü kıldı.” diyen Burkutoğlu,

“İzmir’in değerli kulüplerinin davetimize katılarak bizleri kırmaması, bu tabloya daha da anlam kazandırdı. Aras Kargo Spor Kulübü olarak her zaman sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Böyle etkinliklerin spor kültürünü güçlendirdiğine, genç nesillere ilham verdiğine inanıyoruz. Kulüplerimiz sporcuların başarılarını, kadınların toplumsal hayatın her alanında yer almasına zemin yaratan Cumhuriyetimizin kazanımlarını bir kez daha hatırlattı. Bu vesileyle Dünya Şampiyonası’nda ikinci olarak hepimize büyük gurur yaşatan Kadın Voleybol Milli Takımımızı da gönülden kutluyoruz. Bu anlamlı günü mümkün kılan Altınordu, Arkas, Göztepe ve Karşıyaka spor kulüplerinin antrenörlerine, yöneticilerine, sporcularına ve baş antrenörümüz Suphi Doğancı ile sporcularımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.” dedi.