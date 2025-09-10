BIST 10.486
HABER /  DÜNYA

Donald Trump: Katar'a saldırıya ben karar vermedim

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırı kararının tamamen Başbakan Binyamin Netanyahu’ya ait olduğunu belirterek, kendilerinin saldırıyı önlemek için geç kaldığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar'a yönelik saldırı kararının tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ait olduğunu kaydederek, saldırıyı durdurmak için "yeterince zamanlarının olmadığını" savundu.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çaba sarf eden ve cesurca riskler alan, egemen bir ülke ve ABD'nin yakın müttefiki olan Katar'ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine hizmet etmez." değerlendirmesini yaptı.

"Bu karar Başbakan Netanyahu tarafından alınmış bir karardı, benim tarafımdan alınmış bir karar değildi." yorumunu yapan Trump, kendilerinin saldırıdan kısa bir süre önce ABD ordusu aracılığıyla bilgilendirildiklerini ifade etti.

"Çok geç kalınmıştı"

ABD Başkanı, saldırıya ilişkin bilgi alır almaz Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Katarlıları "yaklaşan saldırı" hakkında bilgilendirmesini istediğini belirterek, "O da bunu yaptı ancak ne yazık ki saldırıyı durdurmak için çok geç kalınmıştı." ifadesini kullandı.

Katar'ı ABD'nin güçlü bir müttefiki ve dostu olarak gördüğünü kaydeden Trump, saldırıdan sonra Netanyahu ile görüştüğünü dile getirdi.

İsrail'in saldırısını "talihsiz bir olay" diye tanımlayan Trump, "Katar Emiri ve Başbakanı ile de görüştüm ve ülkemize verdikleri destek ve dostluk için teşekkür ettim. Onlara, böyle bir şeyin kendi topraklarında bir daha olmayacağına dair güvence verdim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı ayrıca Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması'nı sonuçlandırması talimatını verdiğini de açıklamasına ekledi. 

