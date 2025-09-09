BIST 10.486
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katar'a saldırıyı kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Türkiye, tüm imkanlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve Katar Devleti'nin yanında. Terörizmi devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin ilk tepkisini yazılı bir açıklamayla verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı lanetlediğini belirterek şunları aktardı:

"İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum."

"Ne pahasına olursa olsun Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin her zaman Filistin ve Katar'ın yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır. İsrail’in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz."

