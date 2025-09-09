BIST 10.486
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Manifest Grubundan ilk açıklama geldi

Manifest grubuna 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından gözaltına alınan grup üyelerine yurt dışı yasağı koyulup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Manifest grubundan ilk açıklama geldi.

Konserlerindeki dans ve gösteriler nedeniyle Manifest grubuna 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından resen soruşturma başlatılmış ve bugün (9 Eylül) grup üyeleri gözaltına alınarak ifadeleri alınmıştı.

Yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Manifest grubundan söz konusu gelişmeler hakkında ilk açıklama geldi.

İşte Manifest grubunun açıklaması:

6 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz.

Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz.

Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü.

Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir. Bu anlamda her gün çalışmaya devam edeceğiz.

Sürecin hassasiyeti sebebiyle konuyla ilgili başka açıklamamız olmayacaktır.

Destekleriniz için teşekkür ederiz.

Umuyoruz ki konserlerimizde görüşeceğiz.

Sizi seviyoruz,

Manifest

