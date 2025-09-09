Fenerbahçe'nin yeni hocası bu akşam istanbul'a geliyor!

Fenerbahçe, teknik direktör arayışına devam ederken son günlerde bir isim ön plana çıktı. O teknik adamın kesinleştiği konuşuluyordu. Süper Lig devi Fenerbahçe'nin takımın başına getirmeyi planladığı İtalyan antrenör Domenico Tedesco bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe taraftarı takımın teknik direktörünün kim olacağını günlerdir yoğun bir şekilde takip ediyor. Fenerbahçe yönetimi, birkaç isim üzerinde düşündükten sonra bir karar verdi. Anlaşmanın kesinleştiği konuşulan Domenico Tedesco, son günlerde en çok öne çıkan isim oldu.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Domenico Tedesco ile anlaşmayı sonuçlandırmak için Almanya'ya gitti. İtalyan teknik adam bu akşam İstanbul'a gelecek.

Domenico Tedesco kimdir?

39 yaşındaki teknik adamı ön plana çıkaran en önemli özellik ise görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatması. 4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Hem görev aldığı kulüp takımlarında, hem de Belçika Milli Takımı'na geliş süreci ile birlikte hızlı netice almış bir isim olarak öne çıkan Tedesco, Belçika Milli Takımı'nda 16 ay mağlubiyet yüzü görmeyen başarılı teknik adam EURO 2024'te de takımını namağlup gruptan çıkardı.