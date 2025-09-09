BIST 10.472
DOLAR 41,27
EURO 48,46
ALTIN 4.841,71
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni hocası bu akşam istanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'nin yeni hocası bu akşam istanbul'a geliyor!

Fenerbahçe, teknik direktör arayışına devam ederken son günlerde bir isim ön plana çıktı. O teknik adamın kesinleştiği konuşuluyordu. Süper Lig devi Fenerbahçe'nin takımın başına getirmeyi planladığı İtalyan antrenör Domenico Tedesco bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Abone ol

Fenerbahçe taraftarı takımın teknik direktörünün kim olacağını günlerdir yoğun bir şekilde takip ediyor. Fenerbahçe yönetimi, birkaç isim üzerinde düşündükten sonra bir karar verdi. Anlaşmanın kesinleştiği konuşulan Domenico Tedesco, son günlerde en çok öne çıkan isim oldu.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Domenico Tedesco ile anlaşmayı sonuçlandırmak için Almanya'ya gitti. İtalyan teknik adam bu akşam İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe'nin yeni hocası bu akşam istanbul'a geliyor! - Resim: 0

Domenico Tedesco kimdir?

39 yaşındaki teknik adamı ön plana çıkaran en önemli özellik ise görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatması. 4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Hem görev aldığı kulüp takımlarında, hem de Belçika Milli Takımı'na geliş süreci ile birlikte hızlı netice almış bir isim olarak öne çıkan Tedesco, Belçika Milli Takımı'nda 16 ay mağlubiyet yüzü görmeyen başarılı teknik adam EURO 2024'te de takımını namağlup gruptan çıkardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dehşet! Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü, baldızını yaraladı
Dehşet! Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü, baldızını yaraladı
İzmir'de korkunç kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de korkunç kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
Vikingler'in yıldız oyuncusu Gazze'ye gidiyor: ''Sessiz kalmak seçenek değil!''
Vikingler'in yıldız oyuncusu Gazze'ye gidiyor: ''Sessiz kalmak seçenek değil!''
İsrail'den Katar'ın başkenti Doha'da Hamas üyelerine suikast çok sayıda patlama oldu
İsrail'den Katar'ın başkenti Doha'da Hamas üyelerine suikast çok sayıda patlama oldu
Ange Postecoglou'nun yeni takımı resmen açıklandı
Ange Postecoglou'nun yeni takımı resmen açıklandı
Gençlerbirliği'nde istifa! 1,5 yıldır görev yapıyordu
Gençlerbirliği'nde istifa! 1,5 yıldır görev yapıyordu
İspanya İsrail'e karşı harekete geçti 9 maddelik yaptırım devreye girdi
İspanya İsrail'e karşı harekete geçti 9 maddelik yaptırım devreye girdi
Karabük'te trafik kazası!
Karabük'te trafik kazası!
2026'dan itibaren okullarda akıllı telefon yasaklanacak
2026'dan itibaren okullarda akıllı telefon yasaklanacak
Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuklu kadın için 157 bin lira destek!
Bakan Işıkhan açıkladı: Çocuklu kadın için 157 bin lira destek!
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Survivor Yunus'tan Manifest Grubu yorumu! İşte olay sözler...
Survivor Yunus'tan Manifest Grubu yorumu! İşte olay sözler...