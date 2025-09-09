BIST 10.587
Survivor Yunus'tan Manifest Grubu yorumu! İşte olay sözler...

Survivor yarışmacısı Yunus Emre, Manifest Grubu'na açılan soruşturmaya ilişkin yaptığı paylaşımla gündeme geldi. "Kadın bedeni kutsaldır, teşhir ürünü olmamalıdır" diyen Yunus Emre'nin kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Survivor yarışmasında tartışmaları ve sert çıkışlarıyla adından söz ettiren Yunus Emre, Manifest Grubu'na açılan soruşturma hakkında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

"KADIN BEDENİ KUTSALDIR"

Survivor'da kavga ve küfürleriyle hafızalara kazınan Yunus Emre, bu kez sosyal medyada yaptığı çıkışla adını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Manifest Grubu hakkında başlattığı soruşturmanın ardından paylaşım yapan Yunus Emre, "Bir şeyi asla unutmayalım… Kadın bedeni kutsaldır. Eleştirilmemeli ve teşhir ürünü olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Survivor Yunus'tan Manifest Grubu yorumu! İşte olay sözler... - Resim: 0

"EVET YOBAZIM"

Ünlü yarışmacı, devamında ise "Evet yobazım, yolda yürürken ta...klarımı görmek zorunda kalmıyorsun ama ben bir sürü meme ve g.t görüyorum. Bir kendinize gelin ya…" sözleriyle tepki çeken ifadeler kullandı.

O GRUBA SORUŞTURMA

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Manifest konserine ilişkin "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, grubun konser esnasındaki dans ve gösterilerinde "edep, iffet, ar ve haya duygularına aykırı" hareketlerde bulunduğu öne sürüldü.

