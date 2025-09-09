BIST 10.542
Özgür Özel Financial Times'a konuştu: Hayatı durduracak eylemler yapabiliriz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olay açıklamalarına devam ediyor. İngiliz Financial Times'a konuşan Özel, Türkiye'de hayatı durduracak kitlesel eylemler yapabileceklerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Financial Times’a (FT) verdiği röportajda tartışılacak açıklamalarda buulndu.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre parti genel merkezinde yapılan görüşmede Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tek parti sistemine” yönelmek istediğini ve bu yolda önündeki en büyük engelin CHP olduğunu iddia etti.

"CHP GİDERSE, TÜRKİYE DE GİDER"
Özel, Türkiye’de otoriter bir yönetim anlayışının güç kazandığını ileri sürerek şunları kaydetti:

“Hükümet, gelecekte iktidara gelebilecek bir yapıyı engellemeye çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi, son seçimde birinci çıkmış, tüm anketlerde önde olan CHP’ye açık bir müdahale söz konusu. Bu, bir darbe girişimidir.”

"ON MİLYONLARCA KİŞİYLİ BİR ARAYA GETİRME GÜCÜMÜZ VAR"
CHP lideri, hükümetin baskı politikalarının artması durumunda, sokaklara taşacak büyük çaplı ve barışçıl protesto planları olduğunu açıkladı.

Özel, “Türkiye’de yaşamı durma noktasına getirecek, barışçıl ama etkili sivil itaatsizlik eylemleri yapabiliriz. Milyonlar değil, on milyonlarca kişiyi bir araya getirme gücümüz var” ifadelerini kullandı.

